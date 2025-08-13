LLEGA A CIUDAD VALLES METRORED: TRANSPORTE ELÉCTRICO, GRATUITO Y MODERNO

* Esta semana llegaron las primeras 10 unidades eléctricas que conectan al municipio de oriente a poniente.

Con el propósito de impulsar la movilidad digna, moderna y sin límites en la región Huasteca, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), pondrá en marcha el sistema MetroRed en Ciudad Valles. Este innovador proyecto de transporte gratuito beneficiará a miles de familias, fortaleciendo la conectividad y la inclusión social.

Esta semana llegaron las primeras 10 unidades eléctricas provenientes de la empresa asiática Sunwin como parte de las acciones instruidas por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Con ello, Ciudad Valles se coloca a la vanguardia nacional en electromovilidad y compromiso ambiental.

La primera línea del MetroRed conectará el municipio de oriente a poniente con unidades equipadas con aire acondicionado, puertos USB, asientos ergonómicos, cámaras de seguridad y espacios preferenciales. Ciudad Valles se posiciona como referente nacional con un sistema sustentable, accesible y sin costo para toda la población.