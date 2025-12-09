Llama IMSS San Luis Potosí a población a vacunarse y tomar medidas preventivas para no tener riesgos por enfermedades respiratorias

Con el objetivo de reducir el riesgo de contagios y complicaciones asociadas a enfermedades respiratorias, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí exhorta a la población a reforzar las medidas de prevención durante la temporada invernal, periodo en el que incrementa la circulación de virus que afectan principalmente a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónico-degenerativas.

“Durante esta época aumentan los casos de infecciones respiratorias agudas, gripe o influenza estacional, COVID-19, rinofaringitis, bronquitis, bronquiolitis y neumonía”, así lo señaló el coordinador auxiliar de Salud Pública, doctor Leonardo Solano Campos.

Estas enfermedades pueden transmitirse por el contacto con secreciones respiratorias, superficies contaminadas y espacios cerrados con poca ventilación.

Recordó que los grupos que requieren especial atención por su mayor riesgo de presentar complicaciones:

Niñas y niños menores de 5 años.

Personas adultas mayores de 60 años.

Personas con diabetes, hipertensión, obesidad, EPOC, asma o enfermedades cardiovasculares.

Personas con inmunosupresión o tratamientos que disminuyen defensas.

Mujeres embarazadas.

En estos grupos, las infecciones respiratorias pueden evolucionar de manera más rápida y severa.

El especialista en salud recomendó adoptar medidas preventivas en el hogar, escuela, centros de trabajo y espacios públicos:

Lavado frecuente de manos con agua y jabón o uso de gel alcoholado.

con agua y jabón o uso de gel alcoholado. Abrigar adecuadamente , evitar cambios bruscos de temperatura.

, evitar cambios bruscos de temperatura. Ventilar espacios cerrados para disminuir la concentración de virus.

para disminuir la concentración de virus. Etiquetar el estornudo y la tos, utilizar el ángulo interno del codo.

utilizar el ángulo interno del codo. No automedicarse , ya que puede ocultar síntomas y complicar el diagnóstico.

, ya que puede ocultar síntomas y complicar el diagnóstico. Evitar compartir vasos, utensilios, toallas o dispositivos personales.

Mantener una alimentación balanceada y adecuada hidratación.

y adecuada hidratación. Evitar exposición prolongada al frío, humo de tabaco o contaminantes ambientales.

Destacó que la vacunación es una de las principales herramientas para la prevención de complicaciones por influenza y COVID-19; recordó que estos biológicos están dirigidos a:

Niñas y niños de 6 a 59 meses.

Personas adultas mayores de 60 años.

Mujeres embarazadas en cualquier trimestre.

en cualquier trimestre. Pacientes con comorbilidades : diabetes, cardiopatías, enfermedades pulmonares crónicas (incluyendo asma), obesidad, insuficiencia renal, cáncer, VIH, entre otras.

diabetes, cardiopatías, enfermedades pulmonares crónicas (incluyendo asma), obesidad, insuficiencia renal, cáncer, VIH, entre otras. Personal de salud.

Recomendó a la población acudir a su Unidad de Medicina Familiar para verificar disponibilidad de biológicos y completar su esquema de vacunación.

También hizo un llamado a acudir a valoración médica en caso de presentar fiebre persistente, dificultad respiratoria, dolor torácico, deshidratación, tos severa o deterioro del estado general, especialmente en los grupos vulnerables.

El doctor Solano Campos resaltó que el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno reducen de manera importante las complicaciones y hospitalizaciones.

El Instituto Mexicano del Seguro Social reitera su compromiso con la prevención, el diagnóstico oportuno y la protección de la salud de la población derechohabiente durante la temporada invernal, fortalecer acciones de promoción y vigilancia epidemiológica en todo el país.