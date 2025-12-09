10.5 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

Llama IMSS San Luis Potosí a población a vacunarse y tomar medidas preventivas para no tener riesgos por enfermedades respiratorias

By Redacción
154
miércoles, diciembre 10, 2025

Con el objetivo de reducir el riesgo de contagios y complicaciones asociadas a enfermedades respiratorias, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí exhorta a la población a reforzar las medidas de prevención durante la temporada invernal, periodo en el que incrementa la circulación de virus que afectan principalmente a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónico-degenerativas.

“Durante esta época aumentan los casos de infecciones respiratorias agudas, gripe o influenza estacional, COVID-19, rinofaringitis, bronquitis, bronquiolitis y neumonía”, así lo señaló el coordinador auxiliar de Salud Pública, doctor Leonardo Solano Campos.

Estas enfermedades pueden transmitirse por el contacto con secreciones respiratorias, superficies contaminadas y espacios cerrados con poca ventilación.

Recordó que los grupos que requieren especial atención por su mayor riesgo de presentar complicaciones:

  • Niñas y niños menores de 5 años.
  • Personas adultas mayores de 60 años.
  • Personas con diabetes, hipertensión, obesidad, EPOC, asma o enfermedades cardiovasculares.
  • Personas con inmunosupresión o tratamientos que disminuyen defensas.
  • Mujeres embarazadas.

En estos grupos, las infecciones respiratorias pueden evolucionar de manera más rápida y severa.

El especialista en salud recomendó adoptar medidas preventivas en el hogar, escuela, centros de trabajo y espacios públicos:

  • Lavado frecuente de manos con agua y jabón o uso de gel alcoholado.
  • Abrigar adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura.
  • Ventilar espacios cerrados para disminuir la concentración de virus.
  • Etiquetar el estornudo y la tos, utilizar el ángulo interno del codo.
  • No automedicarse, ya que puede ocultar síntomas y complicar el diagnóstico.
  • Evitar compartir vasos, utensilios, toallas o dispositivos personales.
  • Mantener una alimentación balanceada y adecuada hidratación.
  • Evitar exposición prolongada al frío, humo de tabaco o contaminantes ambientales.

Destacó que la vacunación es una de las principales herramientas para la prevención de complicaciones por influenza y COVID-19; recordó que estos biológicos están dirigidos a:

  • Niñas y niños de 6 a 59 meses.
  • Personas adultas mayores de 60 años.
  • Mujeres embarazadas en cualquier trimestre.
  • Pacientes con comorbilidades: diabetes, cardiopatías, enfermedades pulmonares crónicas (incluyendo asma), obesidad, insuficiencia renal, cáncer, VIH, entre otras.
  • Personal de salud.

Recomendó a la población acudir a su Unidad de Medicina Familiar para verificar disponibilidad de biológicos y completar su esquema de vacunación.

También hizo un llamado a acudir a valoración médica en caso de presentar fiebre persistente, dificultad respiratoria, dolor torácico, deshidratación, tos severa o deterioro del estado general, especialmente en los grupos vulnerables.

El doctor Solano Campos resaltó que el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno reducen de manera importante las complicaciones y hospitalizaciones.

El Instituto Mexicano del Seguro Social reitera su compromiso con la prevención, el diagnóstico oportuno y la protección de la salud de la población derechohabiente durante la temporada invernal, fortalecer acciones de promoción y vigilancia epidemiológica en todo el país.

Artículo anterior
MÁS INVERSIONES EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ FORTALECEN SU DINAMISMO ECONÓMICO
Artículo siguiente
Empresas potosinas refuerzan su compromiso social con el Distintivo Comunidad Futuro
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.