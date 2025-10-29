14.8 C
San Luis Potosí
type here...
ESTADO

Llama IMSS San Luis Potosí a incorporar mejores hábitos de vida que coadyuvan a una salud cardiovascular

By Redacción
68
miércoles, octubre 29, 2025
spot_img

El corazón es uno de los órganos vitales del cuerpo humano, y su cuidado implica mantener una alimentación saludable, realizar actividad física regularmente, evitar el tabaquismo, reducir el consumo de alcohol, controlar el estrés y acudir a revisiones médicas periódicamente, así lo señaló la coordinadora auxiliar de Atención Médica del Segundo Nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosí, doctora Leticia Damken Maya.

Detalló que, al asumir dichas recomendaciones como hábitos de vida, coadyuvan en la prevención de complicaciones graves como el infarto agudo al miocardio.

Precisó que entre las enfermedades cardiovasculares más frecuentes se encuentran la hipertensión arterial, infarto agudo al miocardio, insuficiencia cardíaca, arritmias, enfermedades de las válvulas cardíacas y cardiopatía isquémica.

Advirtió que “estas condiciones, muchas veces silenciosas, se pueden prevenir o controlar a través de un diagnóstico temprano y tratamiento adecuado”.

Expuso que el IMSS en la entidad potosina lleva a cabo la implementación de la estrategia Código Infarto, el cual consiste en un protocolo de atención médica inmediata para las y los pacientes que presentan síntomas de infarto agudo al miocardio.

Recomendó mantener un peso saludable, seguir una alimentación equilibrada, realizar ejercicio físico diario, controlar la presión arterial, glucosa y colesterol, y evitar el consumo de tabaco y alcohol.

Invitó a la derechohabiencia con enfermedades del corazón a privilegiar la prevención, llevar un control bimestral, una vida más saludable y acudir al médico al menos una vez al año; añadió que el IMSS cuenta con módulos de PrevenIMSS para identificar factores de riesgo y la aplicación IMSS Digital para trámites de consulta médica.

Artículo anterior
Gobierno de Sheinbaum plantea a EU mejorar el protocolo de combate al crimen en aguas internacionales
Artículo siguiente
Impulsa Alcalde Enrique Galindo un plan integral para mejorar y hacer más segura la movilidad en San Luis Capital
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.