Llama IMSS San Luis Potosí a incorporar mejores hábitos de vida que coadyuvan a una salud cardiovascular

El corazón es uno de los órganos vitales del cuerpo humano, y su cuidado implica mantener una alimentación saludable, realizar actividad física regularmente, evitar el tabaquismo, reducir el consumo de alcohol, controlar el estrés y acudir a revisiones médicas periódicamente, así lo señaló la coordinadora auxiliar de Atención Médica del Segundo Nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosí, doctora Leticia Damken Maya.

Detalló que, al asumir dichas recomendaciones como hábitos de vida, coadyuvan en la prevención de complicaciones graves como el infarto agudo al miocardio.

Precisó que entre las enfermedades cardiovasculares más frecuentes se encuentran la hipertensión arterial, infarto agudo al miocardio, insuficiencia cardíaca, arritmias, enfermedades de las válvulas cardíacas y cardiopatía isquémica.

Advirtió que “estas condiciones, muchas veces silenciosas, se pueden prevenir o controlar a través de un diagnóstico temprano y tratamiento adecuado”.

Expuso que el IMSS en la entidad potosina lleva a cabo la implementación de la estrategia Código Infarto, el cual consiste en un protocolo de atención médica inmediata para las y los pacientes que presentan síntomas de infarto agudo al miocardio.

Recomendó mantener un peso saludable, seguir una alimentación equilibrada, realizar ejercicio físico diario, controlar la presión arterial, glucosa y colesterol, y evitar el consumo de tabaco y alcohol.

Invitó a la derechohabiencia con enfermedades del corazón a privilegiar la prevención, llevar un control bimestral, una vida más saludable y acudir al médico al menos una vez al año; añadió que el IMSS cuenta con módulos de PrevenIMSS para identificar factores de riesgo y la aplicación IMSS Digital para trámites de consulta médica.