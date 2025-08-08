18.6 C
LISTA LA GRAN FIESTA DE LAS Y LOS POTOSINOS: FENAPO 2025

• Este viernes 8 de agosto inicia la Feria con todo el poder norteño de Duelo en el Foro de las Estrellas y la voz imponente de Lupita D’Alessio en el palenque.

El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona anunció que todo está listo para el arranque de la Feria Nacional Potosina 2025, la máxima fiesta de las y los potosinos, reconocida como la mejor feria del país.
La edición de este año se realizará del 8 al 31 de agosto con una oferta cultural, comercial, de entretenimiento y sana convivencia familiar que consolida el cambio total que esta administración imprimió a este evento anual desde el primer año de Gobierno.
Recordó que, con la herencia maldita, la Fenapo era utilizada como un negocio privado donde se cobraba por todo y se permitían abusos a los visitantes, además de que sus espectáculos eran de baja calidad y la gastronomía era a precios inaccesibles. «Ahora recuperamos este espacio eliminando los cobros excesivos y garantizando una experiencia gratuita, incluyente y con atracciones de primer nivel», explicó el mandatario.
Agregó que esta nueva edición contará con transporte gratuito, espacios renovados, zonas inclusivas y una estrategia de seguridad integral que garantizará la diversión para todas las familias. El acceso a la feria será completamente gratuito y contará con espectáculos internacionales, juegos mecánicos, actividades culturales, conciertos con cartelera de lujo y un ambiente familiar que atraerá a las y los potosinos, así como turistas de México y el mundo. La expectativa es superar los ocho millones de visitas.
El Gobernador destacó que la Fenapo también impulsa la economía regional, ya que las exposiciones comerciales están orientadas a promover a las y los artesanos de las cuatro regiones del Estado. Se trata de un espacio digno para exhibir y vender productos de los pueblos originarios y de emprendedores, fortaleciendo así la identidad cultural y la economía local.
Con este esfuerzo, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de ofrecer una feria pública, moderna, segura y con beneficios directos para todas y todos.

