ESTADO

LIDERAZGOS NACIONALES RECONOCEN RESULTADOS DEL GOBERNADOR RICARDO GALLARDO

By Redacción
miércoles, septiembre 24, 2025

• El Senador Manuel Velasco y el líder histórico del PVEM Arturo Escobar, coincidieron en que San Luis Potosí vive uno de los mejores momentos de su historia.

En el marco del cuarto informe de resultados del Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, el senador de la República Manuel Velasco Coello y el líder histórico del Partido Verde Ecologista de México (PVME), Arturo Escobar, reconocieron el trabajo estatal y destacaron los avances históricos en obra pública, programas sociales y seguridad, que lo posicionan como uno de los mejores gobernadores a nivel nacional.
El senador Manuel Velasco subrayó que estos cuatro años han sido de resultados para las y los potosinos, con infraestructura carretera, caminos y apoyos sociales que llegan directamente a la gente, tras resaltar que viene lo mejor para San Luis Potosí.
Por su parte, Arturo Escobar enfatizó que la visión de Ricardo Gallardo se refleja en cada obra y acción “las obras de infraestructura, la seguridad, el aire de paz que se respira en San Luis Potosí, la verdad es que Ricardo Gallardo se ha convertido en uno de los gobernadores más destacados del país, y hay que reconocérselo. Si hoy cerrara su gobierno, los resultados serían sinceramente excepcionales”, agregó.
Ambos coincidieron en que el reto para los próximos años será continuar ampliando la infraestructura y las soluciones para las familias potosinas.

