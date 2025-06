Levanta CIOAC la voz por indígenas potosinos marginados, en la CDMX.

Toño Martinez

Porque las condiciones en que viven los cerca de 300 mil indígenas de las etnias Náhuatl, Teenek y Xi´Oui (pame) de San Luis Potosí que son angustiosas la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) inició una movilización en la Ciudad de México junto con delegaciones de varios estados con problemática semejante.

Está acción no es de protagonismo, no es amenazar a las instituciones ni a exigir caprichos, sino buscar que el Gobierno Federal voltee a la Huasteca Potosina y a cada región del Estado donde la desigualdad se ensancha en las comunidades indígenas reflejado en miseria, vivienda indígena, falta de servicios, ausencia de hospitales, Centros de Salud y medicamentos; ahí donde los jóvenes se van o son rehenes de la delincuencia porque no hay oportunidades laborales y el poco trabajo es mal pagado y muy castigado señaló Guadalupe González Gómez, secretaria de Asuntos Indígenas de la coordinación estatal de la CIOAC.

Los manifestantes plasmaron en detalle la situación de los indígenas potosinos en un documento que entregaron a la Secretaria de Gobernación.

Dijo que no hay una visión integrada sobre los pueblos indígenas del país en el Gobierno, ya que por ejemplo la administración anterior -de Andrés Manuel López Obrador- destinó sesenta mil millones de pesos al pueblo Yaki, construyó un distrito de riego, caminos, escuelas, proyectos productivos, hospitales, centros de salud y que bueno pero el trato debe ser igual para todos, indicó.

Falta de agua es un problema mayor que padecen comunidades, y la poca está contaminada o se la apropian industrias y para ellas no hay restricciones.

Dijo que no están en contra de empresas que generen empleo , pero primero están los derechos humanos y respeto.

La lucha de la CIOAC es por la causa indígena y no quitaremos el dedo del renglón afirmó González Gómez.

La organización campesina se manifestó en avenidas de la Ciudad de México para visibilizar la miseria de los indígenas.