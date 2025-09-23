LEGISLADORES FEDERALES RECONOCEN RESULTADOS DE RICARDO GALLARDO

• Senadora Juanita Guerra y Diputado Felipe Miguel Delgado destacan logros de Ricardo Gallardo en San Luis Potosí en el marco de su Cuarto Informe de Resultados.

Con motivo del Cuarto Informe del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, legisladores federales expresaron su reconocimiento a la administración potosina por los avances históricos en infraestructura, programas sociales y seguridad, que colocan a San Luis Potosí entre los estados con mejores resultados a nivel nacional.

La senadora por Morelos, Juanita Guerra, afirmó que el gobernador potosino es uno de los mejores gobernadores del país, con un trabajo cercano, directo y respetuoso hacia la ciudadanía tras resaltar la inversión en obra pública el desarrollo económico y la seguridad, además refrendó el respaldo del Senado y del Partido Verde Ecologista de México al gobierno estatal y a la población potosina.

Por su parte, el diputado federal Felipe Miguel Delgado Carrillo destacó que Ricardo Gallardo es un referente nacional al demostrar que encabeza un Gobierno con visión social además de que es de los mejor evaluados en México, por su cercanía a la gente y los resultados en todos los rubros.

Ambos legisladores coincidieron en que desde sus tribunas mantendrán un respaldo absoluto a San Luis Potosí, particularmente en la asignación de recursos.