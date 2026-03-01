LAS FAMILIAS POTOSINAS, EL CORAZÓN DEL CAMBIO EN SAN LUIS: RICARDO GALLARDO

* En el Día de la Familia, el Gobernador refrenda su compromiso con la seguridad, el bienestar social y el desarrollo integral de las y los potosinos.

En el marco del Día de la Familia, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó que las familias son el pilar fundamental de su administración y destacó que hoy San Luis Potosí avanza con estabilidad, oportunidades y bienestar. Señaló que el fortalecimiento de la estrategia de seguridad ha permitido generar condiciones de paz y tranquilidad para que madres, padres, hijas e hijos puedan salir a disfrutar de espacios públicos y convivir con confianza en las cuatro regiones del Estado.

El Mandatario Estatal subrayó que, como nunca antes lo hizo la herencia maldita, se han puesto en marcha programas sociales que representan un respaldo directo al hogar potosino. Mencionó el programa de Seguridad Alimentaria, que apoya la alimentación y alivia el gasto familiar; el programa de Útiles Escolares, con mochilas, útiles, zapatos y libros de texto, así como Tu Casa, tu Apoyo, que ha permitido a miles de familias acceder a un patrimonio propio.

Asimismo, destacó las Clínicas Rosas, que brindan atención médica a mujeres y sus familias; el programa Apoyo Seguro al Estudiante, que protege a alumnas y alumnos con un seguro de gastos médicos mayores; además de Mi Pase, que otorga transporte gratuito a universitarios, y Clave Verde, que acerca internet y telefonía sin costo, consolidando oportunidades para la educación. Esta estrategia viene acompañada del respaldo a las familias, con créditos para emprender o fortalecer su negocio.

Ricardo Gallardo resaltó que se ha realizado una inversión sin precedentes en la construcción y rehabilitación de más de 400 escuelas, fortaleciendo la infraestructura educativa y garantizando mejores condiciones para el aprendizaje. A la par, se han creado y rehabilitado áreas deportivas y recreativas no solo en la zona metropolitana, sino también en municipios como Tierra Nueva, Charcas, Matehuala y Ciudad Valles, acercando espacios dignos para la convivencia a las cuatro regiones.

Para finalizar, dijo que el cambio que se vive y se siente es resultado de un Gobierno cercano a las y los potosinos, que trabaja sin límites por el bienestar de las familias, al tiempo de asegurar que en 2026 se continuará con esta ruta de desarrollo, incluyendo la rehabilitación del parque acuático Splash, que volverá a ser el centro de convivencia favorito durante el verano para las y los potosinos.