Las causas de los maestros son mías: Francisco Javier Rico Ávalos, candidato a dirigir la sección 26 del SNTE

Que no quepa duda, voy a defender los derechos laborales, pensiones, jubilaciones, promociones y salarios de la base trabajadora que sigue creyendo en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, porque las causas de los maestros son mías, así como lo he demostrado en mi paso por la vía pública, asegura el aspirante a la dirigencia de la sección 26, Francisco Javier Rico Avalos.

“Este jueves 9 de diciembre, entramos a un proceso democrático en el que hombres y mujeres deben estar atentos para definir la opción que verdaderamente va a defenderlos, ante quienes siguen pensando que los maestros han perdido el rol de líder de la sociedad, estoy listo para demostrar que están equivocados, porque habemos más de 40 mil que estamos preparados para recuperar todo aquello que se perdió ante liderazgos sombríos y sumisos. No los voy a defraudar”.

“El Profe Rico” tiene un estilo muy diferente al de otros candidatos, siempre servicial y recordando sus orígenes, trae consigo lápiz y papel para apuntar muchas de las necesidades que alberga la base trabajadora. No hay rincón que no conozca, sabe y procura lo que muchos de sus rivales ni siquiera han atendido por su paso en la labor sindical.

Su experiencia lo antecede pues desde 1991 se ha destacado en el servicio docente, ahora está acompañado de la estructura y fuerza necesaria para resolver los problemas que hay en pensiones y con los maestros de telesecundaria, con ellos, busca que los docentes dejen atrás las marchas y protestas que los tienen azorados y sin ánimo por la vida sindical.

“Como todos se trabajar, a mí no me mueven ni la ambición ni los intereses mezquinos, estoy listo para reencausar el rumbo del magisterio potosino, pido la confianza de los buenos profesores que siguen preocupándose por la verdadera educación de nuestros niños, de los que están cansados de los grupos de poder que han secuestrado al sindicato, de los que quieren acabar con la desigualdad; no hay marcha atrás, vamos a ser fuertes y dar la batalla que merecemos todos”.

