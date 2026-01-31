12.7 C

LAS BICICLETAS TAMBIÉN VIAJARÁN EN METRORED, ANUNCIA RICARDO GALLARDO

By Redacción
sábado, enero 31, 2026

* El proyecto permitirá combinar bicicleta y transporte público, lo que fortalecerá la movilidad sustentable y beneficiará a miles de habitantes, destacó el Gobernador Estatal.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció la primera etapa de instalación de equipo especializado para el traslado seguro de bicicletas en unidades del sistema de MetroRed, con lo que las y los potosinos podrán combinar el transporte gratuito con el uso de bicicleta, impulsando una movilidad sustentable sin límites y promoviendo la reducción de uso vehicular.
El Gobernador potosino instruyó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) determinar las rutas seleccionadas en esta primera etapa, y resaltó que este proyecto permitirá reducir tiempos de traslado, mejorar la conexión entre colonias y puntos de la zona metropolitana y confirmar el cambio que se vive y se siente en San Luis Potosí.
Ricardo Gallardo también dio a conocer que, este proyecto vuelve a poner los ojos en la entidad potosina, pues será de los pocos a nivel nacional que promueve un transporte verde sustentable gratuito con el uso de bicicleta, tras revelar que se arrancará con un periodo de prueba que permitirá evaluar el servicio y fortalecer la movilidad moderna,

