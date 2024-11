LANZA VILLA DE POZOS CONVOCATORIA PARA RECLUTAR NUEVOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD.

– Hombres y mujeres de 18 a 35 años podrán participar en el proceso de selección

Con el firme objetivo de fortalecer las tareas y acciones de prevención de delitos, proximidad social y vigilancia, el Concejo Municipal de Villa de Pozos hace un llamado a las y los aspirantes a integrase a las filas de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, para lo cual fue presentada la convocatoria para participar en el proceso de reclutamiento 2024 – 2027 como policía preventivo.

La Presidenta Concejal Teresa Rivera Acevedo, dijo que para poder realizar trámites de reclutamiento y selección, las y los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: ser mexicano o mexicana por nacimiento, tener 18 a 35 años, contar con una estatura mínima de 1.60 metros para hombres y de 1.50 metros para mujeres; contar preferentemente con estudios de nivel medio superior comprobable; ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado con sentencia por delito doloso, además de no estar sujeto a proceso penal y no consumir sustancias psicotrópicas o estupefacientes, entre otros requisitos que ya pueden ser consultados a través de la convocatoria.

Teresa Rivera, informó además que a los nuevos elementos se les ofrece apoyo económico durante la academia para el uso del transporte, así como beneficios laborales. Una vez egresados de la academia, podrán percibir un sueldo mensual superior a los 11 mil pesos mensuales, servicio médico particular y prestaciones de ley. Mayores informes en https://is.gd/ikEi1H