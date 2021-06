Lamenta Iglesia homicidios de elementos estatales que estaban desaparecidos

-El clérigo sentenció que se han generado niveles intolerables de violencia

Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí aseguró que es lamentable el hallazgo de los cuerpos sin vida en el estado de Zacatecas, de los dos policías estatales que fueron reportados como desaparecidos. en Santo Domingo hace más de una semana.

Fue esta mañana que se confirmó el hallazgo de los dos elementos, cuya patrulla quedó abandonada en el municipio de Santo Domingo, y este miércoles sus cuerpos fueron colgados de un puente en la capital de Zacatecas.

“No queremos aceptar que hay zonas que están coptadas por la delincuencia, no lo queremos aceptar, nos resistimos a aceptarlo. Y la verdad es que, (…) no le decimos nosotros, no lo dicen ustedes, y no lo digo yo; lo dicen el Servicio de Inteligencia de los Estado Unidos: el 40% del territorio mexicano está coptado por el crimen organizado”.

El clérigo sentenció que se han generado niveles intolerables de violencia, además de la “normalización” que se le han dado a los crímenes de alto impacto.

Puntualizó que espera que no se incremente la inseguridad en San Luis Potosí, como en las entidades vecinas, por lo que dijo es necesario el cambio de estrategias en materia de seguridad.

“Necesitamos ayuda, (…) de dónde venga, necesitamos ayuda, para que los ciudadanos puedan vivir en paz, si los gobiernos no pueden con la tarea que lo digan, pero que ya no expongan a la población del riesgo de ser atacados”.

