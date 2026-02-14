26.1 C
ESTADO

LA UNIVERSIDAD ROSARIO CASTELLANOS FORTALECE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN SAN LUIS

sábado, febrero 14, 2026

* La consolidación de la institución impulsa el acceso gratuito a estudios profesionales y proyecta un crecimiento sostenido en su matrícula, ampliando oportunidades para la juventud potosina.

Con el impulso sin límites del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) consolida su operación en San Luis Potosí como una institución pública, gratuita e incluyente que responde a la demanda educativa de las y los jóvenes. Desde el inicio de actividades el 8 de septiembre de 2025, ha registrado una amplia participación estudiantil y se anticipa un incremento superior a mil 300 alumnas y alumnos por turno, reflejo del dinamismo educativo que vive la entidad y la ampliación de la cobertura en educación superior.
La institución ofrece licenciaturas sin costo en modalidades presencial-híbrida, semipresencial y a distancia, lo que facilita el acceso a distintos perfiles de estudiantes. En su oferta académica se encuentran licenciaturas como Ciencias de Datos para Negocios, Economía y Desarrollo Sostenible, Relaciones Internacionales, Contaduría y Finanzas, Psicología, Humanidades y Narrativas Multimedia, Filosofía e Historia, así como las ingenierías en Robótica e Inteligencia Artificial, desarrolladas en el Estado y reconocidas como modelo nacional.
Este crecimiento fortalece la infraestructura educativa de San Luis Potosí y amplía las alternativas de formación profesional para las juventudes. A través de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), se consolida una oferta académica que acompaña el desarrollo social y económico de la entidad, reflejando el cambio que se vive y se siente en la generación de más oportunidades para la comunidad estudiantil.

