El proyecto inicial, elaborado por el magistrado Ernesto Camacho, proponía confirmar la resolución del Tribunal Electoral del Estado (TEESLP) que había validado la sanción impuesta por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI. Dicho criterio sostenía que Galindo no impugnó a tiempo, pues la notificación de su expulsión se realizó en su domicilio laboral y, de acuerdo con la relatoría, “era su deber cuestionar dicho acto oportunamente”.

No obstante, la mayoría de la Sala Monterrey desechó este enfoque. Para la magistrada Elena Ponce, el problema de fondo era que la Comisión Nacional carecía de atribuciones para instruir el procedimiento sancionador.

“Se verifica que hay una incompetencia de origen de la Comisión Nacional de Justicia del Partido Revolucionario Institucional, en tanto que carecía de competencia para llevar a cabo la instrucción de este procedimiento sancionador, siendo esta una facultad de la Comisión Estatal”, puntualizó.

La magistrada presidenta Claudia Valle coincidió en que debía revisarse de oficio la competencia del órgano que tramitó la expulsión, independientemente de los argumentos del promovente.

“Lo que vemos aquí que pasó de largo el Tribunal Electoral de San Luis Potosí es esto precisamente, que la decisión no se dicta de inicio por una autoridad competente y que además no existe una facultad de atracción para que el órgano nacional pudiera haberse arrogado la facultad precisamente de tramitar y decidir”, expresó.

Al exponer su postura, el magistrado Ernesto Camacho explicó que el caso había tenido “una evolución” en la manera en que podía analizarse y reconoció que dentro de la Sala se sostuvieron “innumerables discusiones” antes de llegar a una conclusión.

Señaló que en una primera versión de su proyecto puso énfasis en la importancia de la libertad de expresión dentro de la vida partidista, subrayando que la crítica y el desacuerdo deben tener mayor tolerancia en el ámbito político. Bajo esa lógica, consideraba que podía darse una resolución favorable a Galindo incluso más allá de las fallas procesales.