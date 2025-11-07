“LA RIVIERA HUASTECA” DETONARÁ EL TURISMO Y EL DESARROLLO EN 2026

* La propuesta contempla la construcción de paradores turísticos cada 10 kilómetros sobre la autopista Ciudad Valles–Tamazunchale.

El proyecto “La Riviera Huasteca” será una de las obras prioritarias del Gobierno del Estado, que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, para el año 2026, con una inversión superior a 300 millones de pesos. Esta iniciativa busca impulsar el turismo en la región Huasteca, fortalecer el desarrollo económico y generar nuevas oportunidades de empleo a través de un modelo moderno, sustentable e incluyente.

La propuesta contempla la construcción de paradores turísticos cada 10 kilómetros sobre la autopista Ciudad Valles–Tamazunchale, equipados con restaurantes de comida típica y puntos de venta de artesanías. Estos espacios promoverán la participación de comerciantes y artesanos locales, garantizando que los beneficios económicos se distribuyan directamente en las comunidades.

Asimismo, se ampliará el servicio de Metrored que actualmente opera en Ciudad Valles y que circulará por la autopista Ciudad Valles–Tamazunchale con una frecuencia de 10 minutos en ambas direcciones. Esta innovación fortalecerá la conectividad turística y, junto con la ampliación del Aeropuerto de Tamuín, posicionará a la Huasteca Potosina como uno de los destinos turísticos más importantes y sostenibles de México.