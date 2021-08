Se requieren acciones de fondo pero también inmediatas .

La zona metropolitana no soporta más improvisaciones en la materia.

Comenzaremos por reparar los pozos que se encuentran inactivos.

Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal electo de San Luis Potosí, se comprometió a invertir los recursos necesarios para resolver el problema que viven miles de potosinos derivado de la falta de agua en sus viviendas.

En entrevista, señaló que se precisa una intervención urgente y, aunque el tema de fondo requiere tiempo y grandes cantidades de recurso económico, existen medidas a corto plazo que resolverían el problema principal que es la constante falta de agua en las diversas colonias del municipio.

“Agua hay, lo que no tenemos es una distribución eficiente. Actualmente de los más de 100 pozos que existen, por lo menos 24 están sin funcionamiento, entonces, primeramente lo que sí puedo hacer, es comenzar a reparar de forma inmediata los pozos que antes sí abastecían a las diferentes colonias de la Capital”.

Aseguró que a este tema hay que “entrarle sin miedo”, ya que durante muchas administraciones lo han dejado de lado por que no es rentable políticamente, sin embargo, afirmó, lo importante es que sea rentable socialmente, es decir, que resuelva las necesidades de la ciudadanía.

Explicó, que para dar solución a este problema en el mediano y largo plazo, habrá que dialogar con el gobernador electo, quien dijo, es sensible a este tema y entiende igualmente la problemática. “San Luis Potosí y su Zona Metropolitana no aguantan más soluciones improvisadas. Por mi parte me comprometo a invertir el el tema, el recuros que sean necesarios”, finalizó.

