La mentira: como oficio e instrumento

Por Rafael Aguilar Fuentes

En su turno como precandidato entrevistado ante Pulso Mival, Xaviercito Nada remueve “monstruos” del pasado y vuelve a repetir la estrategia del miedo y se erige como salvador absoluto de la “moral y la honestidad” de los Potosinos.

“Los Gallardo” y nada más que los Gallardo son su aparente objetivo. Cuando en realidad busca pasar por encima de todos y según él, siendo el adalid de las “buenas costumbres” Potosinas.

En 2018, logró manipular y asustar al electorado, le aconsejaron crear “un engendro sanguinario” y que él fuese el gran combatiente.

Tres años después vende como estrategia electoral, la misma fórmula.

Xavier, miente manipula y omite toda realidad y cifra que lo condena.

Dice que el doctor Nava estaría de acuerdo en aliarse con el PRI porque “son nuevos tiempos”

Es decir:

Hoy, hay un mejor PRI del que que torturó y masacró políticamente a Salvador Nava Martínez.

Todo sea por el negocio político.

Repite que Gallardo o la familia Gallardo son un “peligro para San Luis ” (Aquí vuelve a mentir pues todos sabemos que Gallardo Cardona tiene los pantalones y carácter propios y por mucho)

Son más peligrosos que la cuarta transformación, lo dice con jiribilla, sabiendo que Morena es rival fácil a vencer y no tiene un solo líder que pueda enfrentar al poder económico y político que él representa.

Estúpido, simplón dice que si él fuese ministerio público, otra cosa serían las denuncias contra Gallardo.

A ver.

¿Y porque jamás presionó a Carreras o al fiscal Federico Garza con sus ridículas y mal fundamentadas denuncias ?

¿Así de bruto es Carreras?

Si nosotros somos los perseguidos, los que perdimos el poder.

¿O que representamos para que no nos aplasten con la fiscalía?

Lo que sucede es que ni uno solo de sus ataques jurídicos ha progresado, son disparates, cifras infladas y todo un mamotreto, una escenografía política para señalarnos.

Xaviercito, se regodea de las marranadas que hace dentro de Acción Nacional, compra voluntades y augura que si no es el candidato, en el PAN “perderán todo”

No habla de la inseguridad, no habla de la corrupción, no señala el fracaso y el caos en el que se encuentra la ciudad.

Todo es perfecto, no reconoce un solo error, mucho menos sus despilfarros en prensa y propaganda.

Simplemente necesita del “monstruo matón” del Gallardismo para sobrevivir. Intenta asustar otra vez a la sociedad como si ésta tuviese un retraso mental crónico o no tuviese memoria.

Confirmado:

Es un farsante corruptor y un gerentito mentiroso de primera.

Qué vino ha darle las nalgas políticas a diós, y al diablo para su provecho personal y el de su grupo político, un hato de popis fracasados que han cometido hurtos, errores garrafales en contra de los derechos humanos y cómo administradores.

Navita intenta aplicarle la misma inyección intrigosa y venenosa al mismo “animal”

Cosa que ya no podrá.

Por último.

Cabe resaltar y señalar que absolutamente todas las denuncias presentadas en contra de Ricardo Gallardo Juárez , y los intentos nacionales de “Chabelito” por perjudicar

(Con despachos carísimos como el de Javier Coello Trejo) a Ricardo Gallardo Cardona,muchas, han sido recurridas y ganadas por un abogado qué es toda honestidad,que fue y es promesa política y que fue “sacrificado” en un jaloneo mediático brutal conocido como “La ecuación corrupta”

Me refiero a José Guadalupe Torres, titular del despacho TORSA, quien a logrado echar todas y cada unas para abajo, las calumnias políticas en contra de la anterior administración.

Lo ha hecho con talento, profesionalismo,oficio y sobre todo con la razón jurídica.

Es cuanto.

