La LXII legislatura no aprobó leyes por compromisos o cortesías políticas

El diputado Martin Juárez Córdova aseguró que en la LXII Legislatura no se aprobaron leyes por compromisos o cortesías políticas sino evaluando lo que realmente genera un beneficio a la vida política y social de San Luis Potosí.

En ese sentido, la Ley de Austeridad y la Ley de Movilidad son temas que se determinó, deberán analizarse a fondo para que cumplan su objetivo, ya que no se trata de aprobar ordenamientos legales solamente por hacerlo, sino que deben cumplir todos los requisitos legales y que realmente tengan un impacto positivo en la población.

Se valoraron los temas que están en el ánimo de los potosinos para afrontarlos con responsabilidad y por eso se determinó que la Ley de Austeridad, que ya contiene muchos aspectos contemplados en otros ordenamientos, debía someterse a valoraciones, situación similar a la Ley de Movilidad cuya parte reglamentaria no ha salido.

Juárez Córdova expuso que “en esta última ley se quiere conceptuar a la movilidad como un esquema de transporte y por el contrario, tiene un eje fundamental que es el ser humano, que debe tener garantías para moverse con seguridad, en un marco de desarrollo personal ya que se trata de un derecho humano como lo es la educación además de que tiene un marco rector en las leyes federales”.

Expuso que todos los ordenamientos deben analizarse con responsabilidad y en el caso de la Ley de Austeridad, uno de los temas tenía que ver con el traslado de los trabajadores de gobierno a la seguridad social que otorga el Estado.

El diputado Martin Juárez señaló que “sabemos que a veces no son medidas populares, pero también hay que revisar cuáles leyes nos marcaron como inconstitucionales otras instancias, por ejemplo en materia de discapacidad hicimos reformas que generaron amparos y procedieron, no se trata de aprobar por aprobar sino de analizar factores y si no es viable, no estar votando por cortesías políticas”, puntualizó.

