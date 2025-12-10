16.9 C
San Luis Potosí
LA INDUSTRIA MANUFACTURERA POTOSINA DESTACA A NIVEL NACIONAL

By Redacción
miércoles, diciembre 10, 2025

• A tasa anual su crecimiento del 5.5 por ciento la ubicó en el quinto lugar nacional

La industria manufacturera de San Luis Potosí mantiene su auge derivado del apoyo que el Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona ha brindado a todas las actividades productivas del Estado, ubicándola en el mes de agosto en el quinto lugar nacional en crecimiento comparada con el mismo mes del 2024.
Lo anterior lo da a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), donde apunta que a tasa anual la manufactura potosina creció 5.5 por ciento, sólo por debajo de Michoacán, Tabasco, Hidalgo y Sonora.
De acuerdo con el INEGI, la construcción y la industria potosinas también tuvieron incrementos importantes, del 11.9 y 4.8, respectivamente; mientas que la minería y generación y trasmisión de energía disminuyeron 13.5 y la minería 1.6.
Estas cifras confirman la tendencia positiva en el crecimiento de la actividad industrial que San Luis Potosí mantiene en los últimos dos años, impulsada por la atracción de inversiones en sectores estratégicos como el automotriz, el turismo y el desarrollo de infraestructura.

