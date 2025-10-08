19 C
San Luis Potosí
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN AVANZA SIN LÍMITES EN SAN LUIS POTOSÍ

miércoles, octubre 8, 2025

• El INEGI confirma incrementos a tasa anual 14.8 por ciento en el sector.
• Aumentos también en los sectores industrial y manufactura, así como en la generación y trasmisión de energía

Como resultado de las numerosas obras de infraestructura y equipamiento urbano que el Gobierno del Estado ejecuta a lo largo y ancho de la geografía potosina, en el mes de junio la industria de la construcción registró un incremento del 14.8 por ciento, con respecto a las cifras obtenidas en el mismo mes del 2024.
Lo anterior se desprende del Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el cual se informa también de aumentos del 6.9 por ciento en la actividad industrial y del 5.7 por ciento en manufactura.
Destaca el incremento de 26.7 puntos porcentuales que la entidad potosina obtuvo en la generación y trasmisión de energía, ubicándolo en el tercer lugar nacional, sólo por debajo de Nayarit y Oaxaca.
Con este desempeño, San Luis Potosí se mantiene como un referente en el mapa industrial de México, resultado de la política económica implementada por el Gobierno del Estado.
Para promover el desarrollo estatal e impulsar el dinamismo de las empresas constructoras potosinas, el Gobierno de Ricardo Gallardo ha invertido en los últimos cuatro años una cifra histórica de 24 mil millones de pesos en obras de infraestructura, equipamiento urbano y movilidad.

