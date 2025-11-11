Refirió que, tras la agresión, la mujer permaneció en el lugar, sin embargo, actualmente la Policía de Investigación (PDI) la busca, por lo que la Fiscalía solicitará la colaboración de la UASLP para localizarla. En entrevista, la fiscal general confirmó que la agresión se cometió con arma de fuego.

Cuestionada sobre si el caso se indaga como asalto u otra línea, debido a que la madre de la víctima es trabajadora de la Policía Municipal, García Cázares subrayó que hasta el momento solo se investiga como robo.

«Estamos en esa investigación, en determinar si los delincuentes son de origen foráneo. Ahorita estamos concentrando toda la información referente a cámaras la Fiscalía tiene como finalidad establecer quiénes participaron y lograr su aprehensión», sostuvo.