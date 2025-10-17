16.3 C
San Luis Potosí
type here...
ESTADO

LA ESENCIA DEL DÍA DE MUERTOS SE EXPANDE CON XANTOLO EN TU CIUDAD

By Redacción
117
jueves, octubre 16, 2025

• El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, presenta festividad “Xantolo en tu Ciudad”.

El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, a través de la Secretaría de Cultura (Secult), presentó la festividad Xantolo en tu ciudad, una celebración que busca preservar las tradiciones vivas de la entidad. Este evento se realizará los días 18 y 19 de octubre en Morelia y Pátzcuaro, Michoacán; del 24 al 26 en San Luis Potosí capital, y el 1 y 2 de noviembre en la Huasteca potosina, cuna de esta expresión cultural ancestral.
Durante la presentación, el mandatario estatal afirmó que su gobierno trabaja para proteger las raíces culturales del estado, al mismo tiempo que impulsa la construcción de un San Luis Potosí sin límites, donde la pluralidad y la libre expresión son parte esencial del desarrollo social. En ese sentido, resaltó que el Xantolo es una muestra del orgullo potosino y una forma de mantener viva la conexión con quienes nos han antecedido.
Gallardo Cardona también invitó a la población a visitar la Huasteca Potosina y participar en las actividades del Xantolo, como una manera de honrar a los difuntos y, al mismo tiempo, apoyar la recuperación económica de las comunidades afectadas por las recientes lluvias. Recalcó que estas celebraciones fortalecen la identidad y contribuyen a la reactivación social y turística de la región.
Por su parte, el secretario de Cultura, Mario García Valdez, dirigió un mensaje de aliento y unidad a las y los huastecos, destacando que el gobernador actuó de manera oportuna para brindar apoyo a los damnificados. Además, invitó a la ciudadanía a consultar el programa completo de actividades culturales a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura.

Artículo anterior
FGESLP INVESTIGA ORIGEN DE VIDEOS ELECTRÓNICOS DIFUNDIDOS EN REDES SOCIALES
Artículo siguiente
MODERNIZACIÓN CATASTRAL FORTALECE LA CERTEZA PATRIMONIAL EN TODO EL ESTADO
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.