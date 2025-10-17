LA ESENCIA DEL DÍA DE MUERTOS SE EXPANDE CON XANTOLO EN TU CIUDAD

• El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, presenta festividad “Xantolo en tu Ciudad”.

El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, a través de la Secretaría de Cultura (Secult), presentó la festividad Xantolo en tu ciudad, una celebración que busca preservar las tradiciones vivas de la entidad. Este evento se realizará los días 18 y 19 de octubre en Morelia y Pátzcuaro, Michoacán; del 24 al 26 en San Luis Potosí capital, y el 1 y 2 de noviembre en la Huasteca potosina, cuna de esta expresión cultural ancestral.

Durante la presentación, el mandatario estatal afirmó que su gobierno trabaja para proteger las raíces culturales del estado, al mismo tiempo que impulsa la construcción de un San Luis Potosí sin límites, donde la pluralidad y la libre expresión son parte esencial del desarrollo social. En ese sentido, resaltó que el Xantolo es una muestra del orgullo potosino y una forma de mantener viva la conexión con quienes nos han antecedido.

Gallardo Cardona también invitó a la población a visitar la Huasteca Potosina y participar en las actividades del Xantolo, como una manera de honrar a los difuntos y, al mismo tiempo, apoyar la recuperación económica de las comunidades afectadas por las recientes lluvias. Recalcó que estas celebraciones fortalecen la identidad y contribuyen a la reactivación social y turística de la región.

Por su parte, el secretario de Cultura, Mario García Valdez, dirigió un mensaje de aliento y unidad a las y los huastecos, destacando que el gobernador actuó de manera oportuna para brindar apoyo a los damnificados. Además, invitó a la ciudadanía a consultar el programa completo de actividades culturales a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura.