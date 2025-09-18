LA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO INICIÓ CON EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EL COMPROMISO ES TRABAJAR EN UNIDAD, Y SUMANDO VOLUNTADES CON LOS PODERES EJECUTIVO Y JUDICIAL DEL ESTADO: DIP. MA. SARA ROCHA MEDINA

Con el compromiso de trabajar en unidad, y sumando voluntades con los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, diputados federales y senadores, se realizó el protocolo de entrega-recepción de la Directiva del Congreso del Estado, a la diputada Sara Rocha Medina, presidenta de este Segundo Año Legislativo.

“Estamos muy contentos de iniciar un nuevo periodo, es un año en que se debe trabajar para responderle a la ciudadanía, y en unidad del Congreso del Estado, sumando voluntades con el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, debemos trabajar juntos por el bien de San Luis Potosí”, señaló la legisladora.

Reiteró el llamado que realizó durante la Sesión de Apertura del Periodo Ordinario de Sesiones, para convocar también a diputados federales y senadores a trabajar de manera conjunta para impulsar acciones de beneficio de la ciudadanía potosina, “porque las gestiones y trabajos que se hagan por el bien de San Luis Potosí deben ser de todos los entes políticos que podemos incidir en beneficio de las familias potosinas y quisiéramos trabajar en conjunto con los diputados federales y senadores y de todos los partidos porque es un tema institucional”.

En relación a los temas que se impulsarán en este Periodo Ordinario, indicó que se encuentran pendientes la reforma electoral, que deberá homologarse con las disposiciones federales; así como el tema de transparencia, “este año serán dos temas importantes y primordiales para poder trabajar como Congreso”.

En el mismo sentido, el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, señaló que en este acto protocolario de entrega-recepción, se dio cuenta de documentación y bienes materiales, “y entregamos cuentas positivas, dimos cuenta de algunos temas pendientes que la propia Presidenta, diputada Sara Rocha dará seguimiento y nosotros colaborando para el pueblo de San Luis Potosí”.