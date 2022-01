La corrupción y la prepotencia no se acaba por decreto, dicen potosinos

Patrullas o naves nuevas…mismos rostros, mismos extorsionadores

Abuso de autoridad y prepotencia, talón de Aquiles de la policía y tránsito municipal

La gente le tiene mas temor a la policía que a los delincuentes

Por Redacción

Desterrar o enterrar viejos vicios y pretender eliminar por decreto la extorsión, la corrupción, el abuso de autoridad y la prepotencia de la policía y tránsito municipal en la capital potosina es solo un sueño guajiro.

Las nuevas patrullas que adquirió el Ayuntamiento de la capital podrán estar bonitas, bien presentadas y presumir de contar con tecnología, desafortunadamente mientras las tripulen elementos nefastos, prepotentes y corruptos de nada servirá.

Tras un sondeo, habitantes de la capital potosina dijeron lo anterior luego de la presentación de 92 vehículos que presuntamente servirán para proteger el patrimonio y la integridad de las familias potosinas.

De nada servirá, – dijeron, son los mismos rufianes que conducían las anteriores patrullas.

Agregaron que los mordelones siempre están a la caza de conductores de vehículos viejitos para inventarles cualquier falta al reglamento de tránsito.

Se apuestan o se ocultan en esquinas, entradas y salidas clave para ver quien se equivoca y para ver a quien se friegan, dijeron vecinos de colonias periféricas y residentes en tres de los siete barrios.

No se diga a los pobres trabajadores de la construcción que se mueven en sus troquitas o en sus motos para irse a laborar a la obra, – o bien, a los obreros que por necesidad se tienen que trasladar en sus motocicletas.

Para ellos, para los mordelones de la policía vial, todo conductor de motocicleta es sospechoso de robo y no dudan en parar a alguien, con el pretexto de pedirle papeles y para bajarle dinero. No se diga los fines de semana.

Es cosa de echar un ojo en las zonas donde se construye para observar cómo andan los mordelones sobre los trabajadores de la obra, dijeron.

De lo que antes era la policía municipal, los entrevistados mencionaron que todo mundo sabe como se las gastan.

¿A poco ya se nos olvidó que algunos elementos de la municipal participaron en robos y excesos de autoridad? ¡Que se les hizo! Pos nada, dizque iban a ser sometidos a su Comisión de Honor y Justicia.

Otros potosinos, dijeron haber sido testigos de verdaderos atropellos y abusos de autoridad de los tránsitos.

Uno de ellos, que además de mostrar la foto de un nefasto elemento municipal, dijo que hace tiempo fue testigo de como este sujeto abuso de una persona en muletas al que el exigían dinero y sus papeles por haberse estacionado en un lugar para discapacitados.

Pese a que les mostro su certificado o constancia medica de su discapacidad temporal, le decían que lo iban a multar porque no traía placas de discapacitado. Así de cerrados e ignorantes como son, les valió madre y le quitaron la placa de su vehículo, dijeron.

Así son y nunca cambiaran, exclamaron. Por eso hay desconfianza. Podrán traer bonitos vehículos, pero mientras no corran a estos malos elementos de nada va a servir.

Hoy por hoy la gente le sigue teniendo mas miedo y desconfianza a la policía que a los delincuentes, manifestaron.

Sobre si la palabra POLISIA está bien escrita o no, dijeron que a ellos eso no les importa, les preocupa que no haya un relevo generacional en las policías. De nada sirve, insistieron, traer bonitas naves si al final del día son los mismos policías o tránsitos prepotentes y extorsionadores, puntualizaron.

