LA CLÁSICA NACHO ZAPATA REGRESA SIN LÍMITES A VILLA DE POZOS

* Con el respaldo del Gobierno Estatal el deporte se reaviva en el nuevo municipio.

La tradicional Clásica Ciclista Nacho Zapata volvió con fuerza en Villa de Pozos, gracias al impulso sin límites del Gobierno del Estado y de Villa de Pozos, hoy en día ya como municipio, se ha logrado recuperar esta emblemática competencia que por seis años estuvo en pausa debido a la falta de apoyo institucional, en lo que respecta al acompañamiento vial que antes no era posible bajo la administración de la capital.

Desde las 7:00 de la mañana, el entusiasmo se respiraba en el ambiente. Las categorías novatos, tanto femenil como varonil, fueron las primeras en enfrentarse al circuito de casi cuatro kilómetros. Con gran energía y determinación, los participantes completaron seis vueltas bajo un clima ideal para la práctica del ciclismo de ruta, pues durante el evento la temperatura se mantuvo entre 15 y 21 grados centígrados dentro del rango óptimo que favorece el rendimiento y la seguridad de las y los atletas.

La jornada continuó con las categorías veteranas: los ciclistas de la división de 40 años varonil y 50 años varonil, quienes se enfrentaron a 10 vueltas cada uno. Posteriormente, la categoría de 60 años varonil recorrió seis vueltas, mostrando que la pasión por el ciclismo no tiene edad.

El cierre estuvo a cargo de las categorías elite femenil y varonil, donde se vivieron momentos de máxima emoción.

En total, participaron más de 100 ciclistas de San Luis Potosí y de diferentes estados del país como Guanajuato, Oaxaca y Tamaulipas.

Además del reconocimiento deportivo, los ciclistas compitieron por una bolsa total de 25 mil pesos en premios.

Con este evento, gracias al apoyo del Estado Villa de Pozos no solo retoma una tradición, sino que avanza firmemente hacia su desarrollo como nuevo municipio.