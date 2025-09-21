JUVENTUD POTOSINA, PROTAGONISTA DEL CAMBIO CON RICARDO GALLARDO

• Con una estrategia integral, la administración Estatal ha logrado consolidar apoyos históricos para estudiantes y jóvenes, fortaleciendo la educación, el bienestar y el acceso a la cultura y la recreación.

El Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, ha colocado a la juventud potosina en el centro de sus políticas públicas, garantizando mejores condiciones de vida a través de programas que responden a sus principales necesidades. En materia educativa, más de 500 mil estudiantes forman parte del programa Apoyo Seguro al Estudiante, que otorga atención médica de emergencia en las cuatro regiones de San Luis Potosí, fortaleciendo la seguridad y tranquilidad de las familias.

A esto se suman más de 350 mil alumnas y alumnos, quienes reciben cada año el beneficio del programa Potosí para la Educación, con mochilas equipadas de útiles y calzado escolar, lo que representa un ahorro significativo a la economía familiar y el impulso de un ciclo escolar con las herramientas necesarias para el aprendizaje.

Además, más de 13 mil 800 jóvenes cuentan con la Tarjeta Joven, que brinda descuentos en más de 500 establecimientos, desde servicios de salud hasta entretenimiento, mientras que, en materia de movilidad, el moderno sistema de transporte gratuito MetroRed ha otorgado más de 13 millones de viajes sin costo, ampliándose incluso hacia más regiones como la Huasteca y con un ahorro colectivo superior a los 160 millones de pesos, con ellos entre los principales beneficiados.

El compromiso del Gobernador también se refleja en la creación de espacios para la convivencia y el sano esparcimiento. Los parques lineales de Soledad de Graciano Sánchez y Rioverde, los más grandes del país, son ejemplo del impulso al deporte, la recuperación del orden urbano y la construcción de entornos que favorecen la unión familiar.

Finalmente, la juventud potosina goza hoy de una agenda cultural, artística y deportiva sin precedentes. La Feria Nacional Potosina 2025 registró más de nueve millones de visitas, de las cuales el 80 por ciento correspondió a población joven. De manera paralela, disfrutaron de la temporada de básquetbol profesional con los Santos del Potosí y de la actividad en la Arena Potosí, el recinto más importante del Bajío, que en su primer año ha albergado más de 20 eventos de talla nacional e internacional. Hoy la juventud vive experiencias únicas y confirma que en San Luis Potosí los sueños se alcanzan sin límites.