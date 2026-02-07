21 C
JUSTICIA LABORAL ÁGIL Y CERCANA CONSOLIDA RESULTADOS EN TODO SAN LUIS POTOSÍ

* El Centro de Conciliación Laboral del Estado registra avances en las cuatro regiones, fortaleciendo la paz laboral y confirmando el cambio que se vive y se siente en San Luis Potosí.

Por instrucciones del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, el Centro de Conciliación Laboral del Estado de San Luis Potosí consolidó durante enero un modelo de justicia laboral cercano, eficiente y con cobertura regional, reflejando el cambio que se vive y se siente al priorizar el diálogo y la solución pacífica de conflictos laborales.
En la región Centro se realizaron 890 audiencias y se firmaron 919 convenios por más de 56.9 millones de pesos; en la Huasteca, Ciudad Valles logró 216 convenios; en el Altiplano, Matehuala concretó 41, y en la región Media, Rioverde alcanzó 78 acuerdos, garantizando atención oportuna en todas las regiones.
En total, se llevaron a cabo mil 212 audiencias y se concretaron mil 254 convenios, con un monto conciliado superior a los 65.7 millones de pesos, consolidando instituciones más fuertes y procesos más ágiles que fortalecen la paz laboral en San Luis Potosí.

