JÓVENES POTOSINOS ACCEDEN A EMPLEOS FORMALES CON APOYO SIN LÍMITES DEL ESTADO

* Más de mil 500 jóvenes han sido colocados en empleos formales durante 2025.

El Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve) y en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), impulsa jornadas de reclutamiento dirigidas a jóvenes de 18 a 29 años, de lunes a viernes. Estas acciones fortalecen las políticas de empleo juvenil, generando oportunidades sin límites de vinculación laboral con empresas locales y nacionales, tal como lo ha instruido el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Gracias a esta estrategia, durante el 2025 más de mil 500 jóvenes potosinos han logrado incorporarse a empleos formales, consolidando su desarrollo profesional y contribuyendo al crecimiento económico del estado.

Las y los interesados pueden acudir al Inpojuve, ubicado en avenida Salvador Nava Martínez 50 de 9:00 a 14:00 horas o consultar las redes sociales oficiales del instituto —Facebook, Instagram, X y TikTok— para conocer las vacantes disponibles y sumarse a esta dinámica de empleo sin límites.