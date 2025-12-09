JORNADA DE VACUNACIÓN INVERNAL EN CLÍNICAS ROSAS

• El 10 diciembre será en la Clínica Rosa de Matehuala; además el 15 de diciembre en Ciudad Valles y Providencia y el 16 de diciembre en Quintas de la Hacienda y barrio de Tlaxcala.

La Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), a través de las Clínicas Rosas se suma a la jornada de vacunación, en cumplimiento a la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de prevenir enfermedades y acercar los servicios de salud a todas las potosinas y sus hijos.

Se aplican vacunas contra Influenza, Covid-19, Neumococo, Sarampión, Rubéola y Parotiditis (SRP), Sarampión y Rubéola (SR) y todas las incluidas en el Esquema Nacional de Vacunación. La jornada se realizó hoy 9 de diciembre en Rioverde, Tamazunchale, Villa de Reyes y Saucito y el día de mañana 10 de diciembre en Matehuala; además el 15 de diciembre en Ciudad Valles y Providencia y el 16 de diciembre en Quintas de la Hacienda y Barrio de Tlaxcala.

El horario de atención es de 9:00 a 14:00 horas, presentando cartilla de vacunación o recibiendo comprobante en el lugar. Con estas acciones, el Gobernador reafirma su compromiso de ofrecer sin límites más y mejores servicios de salud para las y los potosinos.