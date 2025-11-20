INVITAN A REGULARIZAR MOTOCICLETAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

• Programa “Tu moto en regla, rueda sin límites”, puede hacerse de manera fácil, rápida y sin intermediarios enviando un mensaje de WhatsApp al 444 390 7284.

La Secretaría de Finanzas (Sefin), dio a conocer que las y los propietarios de motocicletas pueden regularizar su documentación de manera fácil, rápida y sin intermediarios, enviando un mensaje de WhatsApp al 444 390 7284, con el programa “Tu moto en regla, rueda sin límites”, que del 11 de noviembre al 10 de diciembre de 2025 otorga descuentos en adeudos totales, multas y recargos.

Con el compromiso de facilitar trámites y acercar los servicios a la ciudadanía, tal como lo ha instruido el Gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona, la Sefin a través del programa ofrece 40, 30 y 20 por ciento de descuento en adeudos totales, según el número de años de rezago, así como 100 por ciento de descuento en multas, recargos y actualizaciones para motocicletas nuevas sin registro previo.

El trámite vía WhatsApp permite realizar el proceso de forma remota, asegurando un servicio accesible, transparente y sin intermediarios, por lo que se invita a las y los motociclistas a aprovechar estos beneficios y regularizar su situación vehicular para circular con certidumbre, seguridad y sin límites.