22.4 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
spot_img
ESTADO

INVITAN A ESTUDIANTES DE PREPARATORIA A PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

By Redacción
85
spot_img
sábado, agosto 23, 2025

* El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología promueve el interés por la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y las artes.

El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (Copocyt) invita a estudiantes de bachillerato a participar en el Programa ADA 2025, para adolescentes, que promueve el interés por la ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y artes a través de actividades vivenciales y mentorías personalizadas.
Acorde con la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de fomentar el desarrollo científico y tecnológico, la titular del Copocyt, Rosalba Medina Rivera, informó que este programa es gratuito, dirigido a jóvenes que cursen del segundo semestre en adelante en instituciones públicas y privadas de todo el Estado.
Se desarrollará de septiembre de 2025 a marzo de 2026 e incluirá sesiones presenciales con talleres, charlas, visitas guiadas y prácticas en laboratorios especializados, así como un ciclo de seis sesiones de mentoría en las que profesionales de distintos sectores acompañarán a las y los estudiantes en su desarrollo académico, vocacional y la construcción de un plan de vida y carrera.
La convocatoria cierra el 29 de agosto de 2025 y los detalles completos pueden consultarse en la página oficial del Copocyt: https://sedeco.slp.gob.mx/copocyt/.

Artículo anterior
MÁS DE 400 FUNCIONARIOS MUNICIPALES SE CAPACITAN PARA LA ELABORACIÓN DE SUS INFORMES
Artículo siguiente
Aseguran tráiler con mil 201 paquetes de cocaína en Sonora
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.