INVITAN A ESTUDIANTES DE PREPARATORIA A PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

* El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología promueve el interés por la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y las artes.

El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (Copocyt) invita a estudiantes de bachillerato a participar en el Programa ADA 2025, para adolescentes, que promueve el interés por la ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y artes a través de actividades vivenciales y mentorías personalizadas.

Acorde con la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de fomentar el desarrollo científico y tecnológico, la titular del Copocyt, Rosalba Medina Rivera, informó que este programa es gratuito, dirigido a jóvenes que cursen del segundo semestre en adelante en instituciones públicas y privadas de todo el Estado.

Se desarrollará de septiembre de 2025 a marzo de 2026 e incluirá sesiones presenciales con talleres, charlas, visitas guiadas y prácticas en laboratorios especializados, así como un ciclo de seis sesiones de mentoría en las que profesionales de distintos sectores acompañarán a las y los estudiantes en su desarrollo académico, vocacional y la construcción de un plan de vida y carrera.

La convocatoria cierra el 29 de agosto de 2025 y los detalles completos pueden consultarse en la página oficial del Copocyt: https://sedeco.slp.gob.mx/copocyt/.