Invita IMSS San Luis Potosí a jornadas de vasectomía para población derechohabiente y no derechohabiente

Esta cirugía de tipo ambulatorio tiene alta eficiencia como método de planificación familiar; es muy seguro para la población y se realiza en las Unidades de Medicina Familiar del Instituto.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí invita a la población masculina derechohabientes y no derechohabientes a las Jornadas de Vasectomía sin Bisturí que se llevan a cabo en diversas Unidades de Medicina Familiar (UMF), del 9 al 30 de junio.

El coordinador auxiliar de Salud Pública, doctor Leonardo Solano Campos, señaló que la vasectomía corresponde a un método de planificación familiar definitivo, es decir, que no es reversible; consiste en cortar los conductos por donde se expulsan los espermatozoides, mediante una cirugía que dura alrededor de 30 minutos y se realiza con anestesia local.

Invitó a las personas interesadas a la jornada de vasectomías del 9 al 30 de junio, en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 47 y No. 45 en la capital, y No. 3 en Ciudad Valles.

El especialista precisó que esta cirugía de tipo ambulatorio tiene una alta eficiencia como método de planificación familiar y es muy seguro para la población, por lo que pueden acudir personas derechohabientes y población en general, ya que se realiza de forma gratuita.

El funcionario precisó que actualmente la técnica que se utiliza para la vasectomía es sin bisturí, con breve periodo de recuperación, con cuidados de una cirugía menor que no conllevan inactividad, con mínimo dolor y muy tolerable, tomando las precauciones correspondientes, tales como no cargar objetos pesados, entre otras.

El doctor Solano Campos señaló que los requisitos para realizarse la vasectomía son muy sencillos, solo deberán presentarse con una identificación oficial y su Cartilla Nacional de Salud, en el caso de los derechohabientes, en el departamento de Trabajo Social de la UMF más cercana a su domicilio.

De igual forma, deberán responder una breve encuesta para concretar la cita para el procedimiento quirúrgico, en las fechas programadas para esta jornada.