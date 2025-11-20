Invita IMSS San Luis Potosí a diversas actividades recreativas y culturales durante Segunda Semana Nacional de Prestaciones Sociales 2025

Bajo el lema: “Tu bienestar es lo más importante ¡Muévete, aprende y vive feliz!”, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí, a través de la Jefatura de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, llevará a cabo del 19 al 21 de noviembre en la Segunda Semana Nacional de Prestaciones Sociales 2025.

El evento tiene como objetivo principal acercar a la comunidad, las diversas actividades y beneficios que ofrece el Centro de Seguridad Social (CSS) de la Unidad, promoviendo el bienestar integral.

Durante esta semana, los Centros de Seguridad Social ubicados en la capital potosina y Ciudad Valles, abrirán sus puertas para mostrar la oferta educativa, cultural y deportiva que realiza de manera permanente para personas derechohabientes y público en general, que contribuye a la salud preventiva y al desarrollo humano.

Con la programación de dos eventos centrales en el emblemático Teatro IMSS, para dar inicio y cierre a las actividades especiales de la Semana:

• El día 19 de noviembre, la doble jornada de presentaciones servirá como escaparate para que la comunidad conozca de cerca las disciplinas que se imparten en el Teatro del IMSS del CSS de la capital como: danza, música, actividades físicas y talleres de desarrollo en un horario de 10:00 y 17:00 horas.

• La Pastorela Navideña a cargo del orientador Alejandro Galindo, el 22 de diciembre, más allá del marco de la Semana, es un evento tradicional que reafirma el compromiso del Instituto con la promoción de la cultura y la convivencia familiar en la temporada decembrina a las 18:00 horas, en el Teatro del IMSS.

Por lo tanto, el IMSS reitera la invitación al público en general a sumarse a esta celebración. Los CSS son espacios vitales para la promoción de la salud no solo física, sino también mental y social y es importante que más personas descubran cómo el Seguro Social promueve la salud física y mental.

Todas las actividades buscan impulsar la activación física, la capacitación para el autoempleo y el esparcimiento social, pilares fundamentales de las Prestaciones Sociales del IMSS.