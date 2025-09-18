INVERSIÓN SIN PRECEDENTES FORTALECE SEGURIDAD EN SAN LUIS

• El Gobierno del Estado ha destinado 600 millones de pesos en equipamiento y tecnología.

Por cuarto año consecutivo, el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP) ha realizado inversiones en materia de seguridad, consolidando al Estado como uno de los más seguros del país. Este esfuerzo ha permitido una reducción histórica en homicidios dolosos y otros delitos, lo que confirma la exitosa estrategia integral de seguridad impulsada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

En el último año se han destinado 600 millones de pesos en equipamiento y tecnología, que incluyeron un helicóptero, 160 vehículos —entre ellos, unidades blindadas Rhino, patrullas para la Guardia Civil Estatal y los ayuntamientos, camionetas para Protección Civil Estatal—, así como equipo especializado para la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

Entre las principales acciones también destaca la ampliación del Sistema de Videovigilancia Estatal, el fortalecimiento de la red de radiocomunicación y las mejoras al servicio de atención de llamadas de emergencia 9-1-1. Con estas acciones, el Gobierno Estatal trabaja sin límites en la prevención, la vigilancia y la profesionalización.