20.8 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR REFUERZA FORMACIÓN DOCENTE CON CAPACITACIÓN

By Redacción
99
spot_img
domingo, febrero 8, 2026

* El Instituto realizó una jornada de actualización académica en coordinación con la Universidad Pedagógica Nacional para fortalecer la enseñanza y la evaluación educativa.

Como parte de las actividades previas al ciclo escolar 2026, y con el impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí (ITSSLP) desarrolló una jornada de capacitación y actualización en colaboración con docentes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Plantel 241. Este trabajo conjunto sentó las bases para un nuevo convenio entre ambas instituciones, enfocado en compartir herramientas pedagógicas y fortalecer la preparación del personal académico.
El acuerdo permitirá que estudiantes de la Universidad realicen residencias y prácticas profesionales en el Instituto, mientras la institución incorpora metodologías de enseñanza y evaluación que favorecen la mejora sin límites de sus programas. Estas acciones acompañan el cambio que se vive y se siente en la consolidación de una educación orientada a la innovación y al desarrollo de la comunidad estudiantil.

Artículo anterior
ESTADO BRINDA ORDEN Y CERTEZA EN MATERIA CATASTRAL
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.