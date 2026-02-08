INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR REFUERZA FORMACIÓN DOCENTE CON CAPACITACIÓN

* El Instituto realizó una jornada de actualización académica en coordinación con la Universidad Pedagógica Nacional para fortalecer la enseñanza y la evaluación educativa.

Como parte de las actividades previas al ciclo escolar 2026, y con el impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí (ITSSLP) desarrolló una jornada de capacitación y actualización en colaboración con docentes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Plantel 241. Este trabajo conjunto sentó las bases para un nuevo convenio entre ambas instituciones, enfocado en compartir herramientas pedagógicas y fortalecer la preparación del personal académico.

El acuerdo permitirá que estudiantes de la Universidad realicen residencias y prácticas profesionales en el Instituto, mientras la institución incorpora metodologías de enseñanza y evaluación que favorecen la mejora sin límites de sus programas. Estas acciones acompañan el cambio que se vive y se siente en la consolidación de una educación orientada a la innovación y al desarrollo de la comunidad estudiantil.