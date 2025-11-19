Instituciones realizan conversatorio para mejorar la justicia penal para adolescencias.

A invitación de la Magistrada Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, las instituciones que participan en el sistema de justicia para adolescentes sostuvieron un conversatorio en el que se abordaron: la reparación del daño, salidas alternas, suspensión condicional del proceso, entre otros temas.

La Magistrada Presidenta Zarazúa Martínez destacó el beneficio que genera a la población la comunicación entre las autoridades, porque esto genera soluciones y ventanas de oportunidad para la mejora continua.

“Nuestro propósito mejorar, y esto se logrará con la comunicación entre todas las instituciones que forman parte del engranaje que representa la justicia”, dijo.

Por parte del Poder Judicial, en el conversatorio participaron la jueza y el juez de justicia para adolescentes; además, representantes de la Fiscalía General del Estado, de la Fiscalía General de la República, Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí, Coordinación Especializada en Justicia Penal para Adolescentes, SIPINNA, DIF Estatal SLP, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y CEEAV.

Lo anterior, con el propósito de realizar una revisión de los mecanismos para que la justicia se imparta con calidad y efectividad, aunado a ello, la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia también ha promovido conversatorios entre juezas y jueces en las materias civil, familiar, mercantil y laboral con instituciones vinculadas a la impartición de justicia.