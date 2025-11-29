12.7 C
San Luis Potosí
INNOVACIÓN CIENTÍFICA IMPULSA NUEVAS TERAPIAS CONTRA EL CÁNCER INFANTIL

By Redacción
sábado, noviembre 29, 2025

* El Gobierno Estatal respalda la participación de investigadoras que desarrollan soluciones avanzadas en salud para beneficio de la niñez y de la sociedad potosina.

El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (Copocyt) reafirma su compromiso con la igualdad al impulsar sin límites el trabajo de mujeres investigadoras que generan proyectos con impacto social. Como el proyecto de la investigadora Areli Limón Rojas, también integrante de la Red Potosina de Mujeres por la Ciencia.
La especialista presentó avances de un proyecto orientado al desarrollo de péptidos con propiedades anticancerígenas, una alternativa innovadora que busca ofrecer tratamientos más eficientes y con menos efectos secundarios para niñas y niños que padecen cáncer. Su labor científica se enfoca en generar conocimiento aplicado que contribuya a mejorar la calidad de vida de las infancias.
El Gobierno Estatal, que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, refrenda el compromiso de fortalecer el ámbito científico y tecnológico, así como reconocer el liderazgo de las mujeres en la investigación.

