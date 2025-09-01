INICIATIVAS DEL EJECUTIVO FORTALECEN EL MARCO JURÍDICO EN SAN LUIS

* Con el liderazgo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se consolidan reformas legales que brindan certeza, seguridad y desarrollo en las cuatro regiones del Estado.

Con la visión de un Gobierno que avanza sin límites en la atención a las necesidades sociales, Ricardo Gallardo Cardona presentó al Congreso del Estado un paquete de iniciativas que modernizó el marco jurídico potosino en distintos ámbitos. Estas reformas fortalecen la certeza jurídica, seguridad y desarrollo integral de las y los potosinos.

Entre las iniciativas más relevantes destaca la creación de la Secretaría de la Mujer e Igualdad Sustantiva (Semujeres), aprobada en 2024 para consolidar políticas públicas con perspectiva de género; la tipificación del delito de halconeo para fortalecer el combate al crimen; y la reforma al Código Penal para castigar los incendios forestales provocados. Asimismo, se promovió la aprobación de un esquema de jubilación para policías municipales, que representa un reconocimiento a su labor y contribuye a fortalecer la confianza en las instituciones.

Las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo y avaladas por el Congreso marcan un paso firme hacia un entorno de legalidad y paz social con bases sólidas que impulsan el desarrollo económico y garantizan una mejor calidad de vida para todas y todos.