INICIA REGISTRO DE VEHÍCULOS PARA LA CARAVANA DEL MIGRANTE POTOSINO 2025

* Consulado mexicano en Brownsville, Texas se suma al esfuerzo del gobierno potosino en favor de connacionales que ingresarán al país este 18 de diciembre.

El registro de vehículos que participarán en la Caravana del Migrante Potosino inicia este día en la ciudad de Brownsville, Texas. Se espera la participación de más de mil vehículos quienes recibirán atención y acompañamiento gracias a la coordinación entre autoridades de los distintos niveles tal como lo instruyó del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, con el objetivo de fortalecer el respaldo a la comunidad migrante de San Luis Potosí que regresa en esta temporada.

La organización de la caravana cuenta con el apoyo de la Cónsul de México en Brownsville, Texas, Judith Arrieta Munguía, quien participó activamente en la mesa de trabajo encabezada por autoridades estatales y presidentes municipales, donde se definieron las acciones y la agenda de esta estrategia que brindará acompañamiento y seguridad a las y los connacionales.

Las reuniones previas a la Caravana del Migrante continuarán este día entre representantes del Gobierno del Estado de San Luis Potosí así como autoridades federales y municipales involucradas, con el propósito de establecer las reglas y definir el procedimiento que se aplicará durante el trayecto. El recorrido iniciará en la madrugada del jueves y el contingente ingresará al país por el puente internacional “Los Tomates”, en Matamoros, Tamaulipas, con arribo a la entidad programado alrededor de las 16:00 horas del 18 de diciembre.