INICIA EN LA HUASTECA PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL PARA JÓVENES

* El Inpojuve y la Guardia Civil Estatal arrancaron con éxito las clases de manejo en Ciudad Valles con 72 jóvenes inscritos para formar parte del programa.

El Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve), en coordinación con la Guardia Civil Estatal (GCE), inició con éxito los cursos de educación vial dirigidos a jóvenes de la región Huasteca para fomentar una cultura vial responsable y segura.

En esta ocasión, 72 jóvenes se inscribieron para formar parte del programa que combina clases teóricas y prácticas de manejo, impartidas en la explanada de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina (Fenahuap), como parte del compromiso del Gobierno del Estado que encabeza Ricardo Gallardo Cardona con el desarrollo integral de la juventud.

Gracias al proceso de descentralización, esta formación vial ya ha beneficiado a mil 500 jóvenes en la capital y sus alrededores, y ahora se expande a la Huasteca para seguir generando oportunidades de movilidad segura y acceso informado a licencias de conducir. Además, desde la apertura de las clases en Ciudad Valles, en junio, ya se han beneficiado 130 jóvenes huastecos con su capacitación vial.

Para más información las y los interesados pueden seguir las redes sociales o comunicarse a las oficinas regionales en Ciudad Valles al teléfono 481 118 3810.