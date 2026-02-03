INCLUSIÓN SIN LÍMITES: DEPORTE PARA TODAS Y TODOS

* El deporte adaptado impulsa la igualdad de oportunidades y refleja el cambio que se vive y se siente en San Luis Potosí.

Con el respaldo sin límites del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode) fortalece el deporte adaptado con la apertura de la Academia de Básquetbol en Silla de Ruedas, como parte del cambio que hoy se vive y se siente en San Luis Potosí.

Esta iniciativa promueve la inclusión y la igualdad de oportunidades, generando espacios seguros donde las personas con discapacidad pueden activarse, convivir y desarrollar sus habilidades deportivas en un entorno accesible y motivador.

Los entrenamientos se realizan los martes de 4:00 a 6:00 de la tarde en el Centro de Desarrollo de Talentos Plan de San Luis (CDTAR); no hay límite de edad, las inscripciones son gratuitas y para más información se puede acudir a la subdirección de Deporte Social del Inpode.