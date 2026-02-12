17.3 C
San Luis Potosí
ESTADO

INCENDIO EN SANTO DOMINGO QUEDA BAJO CONTROL TOTAL

•La Coordinación Estatal de Protección Civil reporta avance decisivo en el combate al fuego y mantiene vigilancia para evitar reactivaciones.
El incendio forestal en el municipio de Santo Domingo quedó bajo control total al cierre de operaciones del miércoles, con 90 por ciento de liquidación, resultado del despliegue instruido por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC). Las labores conjuntas entre brigadistas y autoridades de los tres órdenes de Gobierno permitieron contener el avance del fuego y disminuir riesgos, reflejando el cambio que se vive y se siente en la capacidad de respuesta ante emergencias.
Las brigadas permanecen en la zona con trabajos de liquidación y vigilancia permanente para prevenir reactivaciones. Además, los incendios registrados en Rioverde y Mexquitic también se reportan controlados al 100 por ciento y se prevé su entrega a autoridades locales.
Protección Civil mantiene el llamado a la ciudadanía a evitar quemas y a reportar cualquier emergencia al 911, como parte de las acciones preventivas para proteger sin límites el entorno y la seguridad de las familias potosinas.

