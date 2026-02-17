INAUGURA RICARDO GALLARDO EL MUNDIALITO ESCOLAR 2026

• El Gobernador del Estado y el titular de la Conade cobraron el penalti inicial de este torneo que fomenta hábitos saludables, trabajo en equipo e inclusión entre niñas, niños y jóvenes rumbo al mundial 2026.

Resultado de la paz y tranquilidad del Estado y como parte del impulso deportivo sin límites, el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, inauguró el Mundialito Escolar 2026 en la Entidad, en el que participarán más de 90 mil estudiantes de educación básica y media superior, generando entusiasmo y sentido de identidad rumbo al Mundial 2026.

Demostrando el cambio que se vive y se siente en la Entidad, el Jefe de Gobierno del Estado dio a conocer que este torneo promueve valores como la disciplina, el respeto, el trabajo en equipo, la inclusión y el juego limpio, alineados con los principios de la Nueva Escuela Mexicana, contribuyendo a la construcción de una comunidad más sana y cohesionada.

En un ambiente de sana recreación y competencia, Ricardo Gallardo dijo que el deporte, la educación y la salud forman parte esencial de una agenda pública orientada al desarrollo integral de la infancia y la juventud, por lo que se comprometió a continuar impulsando una agenda de apoyo a las y los deportistas y estudiantes y anunció atractivos premios a las escuelas ganadoras, como computadoras y una cancha para la escuela que sea campeona.

Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), expresó un saludo de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y reconoció el trabajo y apoyo del Gobernador Gallardo al deporte, tras destacar que se busca que el mundial no solo se disfrute en la televisión, sino que se viva en todo el país y anunciar que en las próximas olimpiadas nacionales, San Luis Potosí será sede de seis disciplinas.

En la ceremonia, niñas y niños representativos de los niveles de primaria, secundaria y preparatoria realizaron el lanzamiento simbólico del Balón del Futuro, además de que se disfrutó de una demostración de fútbol, el juramento deportivo y el tradicional tiro penal.