IMSS San Luis Potosí realizará Cuarta Jornada Nacional de Recuperación de Servicios durante el fin de semana

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí llevará a cabo la Cuarta Jornada Nacional para la Recuperación de los Servicios Ordinarios del IMSS los días 2, 3 y 4 de julio, donde brindará cirugías, consultas de especialidad médica y acciones PrevenIMSS.

Lo anterior, en el marco de la estrategia “100 días para mover al IMSS”, en los cuales las unidades médicas en los tres niveles de atención concentran la prestación de servicios a las y los pacientes. Hasta el momento, el IMSS en San Luis Potosí ha realizado 437 mil 941 consultas de medicina familiar, 128 mil 856 detecciones de hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus, 53 mil 548 consultas de especialidad y 4 mil 779 cirugías.

Durante estos tres días, especialistas de los Hospitales General de Zona (HGZ) No. 1, 2, 6 y 50 realizarán cirugías de córnea y catarata, Ortopedia, Cirugía general y Ginecología, así como colposcopias y estudios de tomografía axial computarizada y electromiografías.

Estos servicios se otorgarán con el apoyo y trabajo del personal de salud de diversas categorías: médicos cirujanos, ginecólogos, médicos oftalmológicos, urólogos, enfermeras, camilleros, asistente médica, así como personal de higiene y limpieza; esto como parte de las atenciones otorgadas a este tipo de padecimientos.

Por otro lado, en los consultorios PrevenIMSS de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 3 en Ciudad Valles, No. 8 en Ciudad del Maíz y No. 45 en la capital potosina se brindarán acciones de detección de enfermedades crónicas degenerativas, como diabetes e hipertensión arterial.

Cabe señalar que, derivado de la estrategia “100 días para mover al IMSS”, se ha sobrepasado la meta fijada en algunas en algunos servicios médicos a nivel nacional, por ejemplo, se tiene un avance de 193 por ciento de mastografías, 143 por ciento de diabetes mellitus y 114 por ciento en detecciones de cáncer cervicouterino. Además, se han realizado cirugías de especialidad y trasplantes de órganos y tejidos.

Las atenciones médicas se desarrollarán bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene para protección de las y los pacientes, así como del personal institucional adscrito a las unidades hospitalarias.

Es importante el uso de cubrebocas obligatorio durante la permanencia en las instalaciones médicas; lavado de manos con agua y jabón, uso de gel con base de alcohol al 70 por ciento y privilegiar la sana distancia.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...