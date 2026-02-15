22.1 C
San Luis Potosí
ESTADO

IMPULSO SIN PRECEDENTES A LOS PARQUES TANGAMANGA

By Redacción
domingo, febrero 15, 2026

* La modernización integral consolida a estos espacios como referentes nacionales en recreación, cultura y sustentabilidad.

Tras más de tres décadas de abandono y deterioro por parte de la herencia maldita, que mantuvo a los Parques Tangamanga en condiciones precarias sin invertir en su rehabilitación, el Gobierno del Estado emprendió una recuperación integral que incluye la renovación de los Teatros de la Ciudad, la creación de la Zona Kids, la Zona Pet Park y el Baseball Park, así como el Parque Japonés, reconocido como el más grande de México y el segundo de Latinoamérica. A ello se suman la modernización de accesos, la renovación de vialidades y luminarias, la ampliación de horarios y programas permanentes de reforestación con especies nativas.
Bajo el liderazgo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, desde 2021 se ha concretado una renovación histórica que revirtió años de descuido institucional. La actual administración impulsó una intervención profunda para rescatar el principal pulmón urbano del Estado, con un cambio que avanza sin límites y que hoy se refleja en infraestructura moderna y espacios accesibles para las familias potosinas.
En 2026, estos espacios continúan en evolución permanente, consolidando un modelo de gestión que sustituyó la indiferencia del pasado por inversión sostenida y mantenimiento constante. Los Parques Tangamanga se afianzan así como referentes nacionales e internacionales, ofreciendo entornos seguros, gratuitos y funcionales que fortalecen la convivencia y el bienestar social.

