IMPULSO SIN LÍMITES EN INFRAESTRUCTURA AL ALTIPLANO

* El Gobierno del Estado fortalece la movilidad y el desarrollo urbano en Salinas con obras de alto impacto social.

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) supervisa las obras de infraestructura que brindará una movilidad sin límites en la región Altiplano. En Salinas, se ejecutan dos proyectos clave: la rehabilitación de la avenida de la Paz y de la calle Nazau, que beneficiarán directamente a miles de familias al mejorar la conectividad, el tránsito y el comercio local.

Durante el recorrido de obra, la titular de la dependencia, Isabel Leticia Vargas Tinajero, constató un avance superior al 60 por ciento en la avenida de la Paz, donde se intervinieron líneas de drenaje y red de agua potable, mientras que la calle Nazau registra aproximadamente un 35 por ciento de avance, con trabajos de nivelación de pozos de visita, registros sanitarios y colado de guarniciones y banquetas.

Con el apoyo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona estas obras dinamizan los traslados haciéndolos más ágiles, cómodos y seguros además de brindar plusvalía en la cabecera.