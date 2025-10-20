16.2 C
IMPULSO SIN LÍMITES A MUJERES CIENTÍFICAS EN EL ESTADO

By Redacción
114
lunes, octubre 20, 2025
* El Gobierno fomenta la participación de mujeres en la ciencia a través de espacios de formación, investigación y mentoría que inspiran a nuevas generaciones.

El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (Copocyt) fortalece su compromiso con la equidad de género mediante la Red Potosina de Mujeres por la Ciencia, plataforma que brinda acompañamiento y visibilidad a investigadoras. En la más reciente emisión del programa de radio “La Voz de los Expertos” participaron Sandra Edith Nava Muñoz y Cecilia Ylliana Garibay Flores, quienes compartieron sus experiencias y aprendizajes, resaltando la importancia de abrir espacios en áreas científicas tradicionalmente dominadas por hombres.
Nava Muñoz destacó que su trabajo de investigación se centra en el desarrollo en nuevos materiales y técnicas para el tratamiento de agua y protección ambiental, mientras que Garibay Flores explicó su labor en biotecnología aplicada a la industria y agricultura, con énfasis en acercar estas disciplinas a sus estudiantes. Estas acciones reflejan la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, de impulsar la inclusión y equidad de género en todos los ámbitos, fortaleciendo la ciencia en San Luis Potosí.

