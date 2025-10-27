19.3 C
San Luis Potosí
IMPULSO SIN LÍMITES A ESTUDIANTES Y MICROPROYECTOS CON FINANCIAMIENTO

lunes, octubre 27, 2025
* El Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado ha otorgado 50 becas crédito universitarias, con créditos de hasta 30 mil pesos por estudiante.

El Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide) ha otorgado 50 becas crédito universitarias por un monto de más de un millón 400 mil pesos, con el objetivo de fortalecer sin límites la formación profesional de las y los jóvenes potosinos, como lo ha instruido el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
El Comité del programa aprobó recientemente más de veinte nuevas solicitudes, con créditos de hasta 30 mil pesos por estudiante, destinados a cubrir gastos de titulación o inscripción en instituciones de educación superior del Estado, en cumplimiento a la encomienda del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Asimismo, a través del programa Desarrollo de Microproyectos Productivos, se han destinado tres millones 700 mil pesos para apoyar micro y pequeñas empresas en veintiocho municipios, cubriendo el cuarenta y siete por ciento del territorio, y reafirmando la visión de impulsar la economía local durante los últimos cuatro años de la actual administración, con más de tres mil millones de pesos colocados en financiamientos.

