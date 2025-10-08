16.9 C
IMPULSO AL DESARROLLO ECONÓMICO CON APOYOS CREDITICIOS

miércoles, octubre 8, 2025

* Se entregaron un total de tres millones 50 mil pesos en créditos a dos emprendimientos potosinos.

El Gobierno de San Luis Potosí, bajo la gestión de Ricardo Gallardo Cardona, ha invertido más de tres mil millones de pesos en cuatro años a través del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo (Sifide), con lo que se brinda apoyo sin límites a emprendedores y empresas para fomentar la generación de empleo y la expansión de negocios.
Entre los casos destaca la empresa Uptime y Eficiencia en Potencia SA de CV, la cual  recibió un crédito por tres millones de pesos mediante el programa Preste, que impulsa la capacidad productiva de empresas con alto potencial de crecimiento.
El programa Créditodas también ha beneficiado a microempresas como el comedor «Sueño Huasteco», que obtuvo 50 mil pesos para mejorar su infraestructura y ampliar su oferta gastronómica. Estos apoyos reflejan el compromiso de impulsar a todos los sectores productivos del Estado para que San Luis Potosí siga creciendo.

