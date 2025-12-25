IMPULSO AL CAMPO POTOSINO CON APOYOS DIRECTOS Y EFECTIVOS

* Equipamiento, semillas y tecnificación fortalecen la productividad agrícola en las cuatro regiones del Estado durante 2025.

Productores agrícolas de San Luis Potosí han recibido apoyos directos para fortalecer su actividad productiva mediante la entrega de tractores, rastras, arados, semillas y otros implementos, como parte de los programas estatales que este año recorrieron las cuatro regiones de la entidad. Estas acciones forman parte del impulso permanente al campo potosino que mantiene el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, priorizando resultados tangibles y cobertura territorial sin límites.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), Jorge Luis Díaz Salinas, informó que los apoyos han llegado a municipios de la Huasteca, la región Media, Altiplano y Centro, incluyendo municipios como El Naranjo, Tamasopo, Ciudad Valles, Rioverde, Villa de Ramos y la capital. El equipamiento y los insumos entregados están destinados a la producción agrícola, con el objetivo de fortalecer la siembra, elevar el rendimiento de la tierra y dar certidumbre a quienes dependen del campo como principal fuente de ingreso.

Durante 2025, los programas de equipamiento agrícola, tecnificación del riego, semillas de calidad y sanidad vegetal han representado una inversión superior a los 100 millones de pesos, además de apoyos específicos para cafetaleros, vainilleros, apicultores y brigadistas forestales. Este respaldo integral consolida una política que atiende tanto al sector agrícola como al ganadero y forestal, reforzando la productividad rural y el desarrollo regional del Estado.